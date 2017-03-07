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Евгений Гинер: Апелляция Еременко? Таково решение УЕФА, будем бороться дальше

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб продолжит бороться за полузащитника Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года за допинг-тест, который дал положительный результат на кокаин.

«Таково решение УЕФА. Будем бороться дальше», – приводит ТАСС слова Гинера.

Напомним, в понедельник УЕФА объявил решение по апелляции Еременко и оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию игрока, сняв при этом полное отстранение от футбола.

Теперь сторона игрока готовит апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Еременко был дисквалифицирован 18 ноября 2016 года. Положительной стала допинг-проба, взятая у игрока 14 сентября после матча Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) в Леверкузене.

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