Евгений Гинер: Апелляция Еременко? Таково решение УЕФА, будем бороться дальше
Президент ЦСКА Евгений
Гинер заявил, что клуб продолжит бороться за полузащитника Романа Еременко,
который был дисквалифицирован на два года за допинг-тест, который дал
положительный результат на кокаин.
«Таково решение УЕФА. Будем бороться дальше», – приводит
ТАСС слова Гинера.
Напомним, в понедельник УЕФА объявил решение по апелляции Еременко
и оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию игрока, сняв при этом полное
отстранение от футбола.
Теперь сторона игрока готовит апелляцию на решение УЕФА в
Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Еременко был дисквалифицирован 18 ноября 2016 года. Положительной
стала допинг-проба, взятая у игрока 14 сентября после матча Лиги чемпионов с «Байером»
(2:2) в Леверкузене.
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