Алексей Яценко: Состав участников проекта Prime Selection2017 очень сильный

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Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован. Как это было. Как сообщает Life.ru, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов за несколько часов до официального взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном был госпитализирован.

Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном.

Что? Где? Когда? Вся информация о титульной битве Нурмагомедов – Фергюсон «Советский спорт» составил гид по поединку между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

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Кто круче: Шлеменко или Брэдли? Сравнительные характеристики перед поединком В преддверии поединка «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.

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Нурмагомедов – фаворит в поединке против Фергюсона, по мнению букмекеров Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов является фаворитом в поединке против американца Тони Фергюсона, по мнению букмекеров.

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