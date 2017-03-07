Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Яценко: Состав участников проекта Prime Selection2017 очень сильный

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18 марта в Краснодаре стартует третий сезон международного бойцовского проекта Prime Selection-2017, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств. Его учредитель – промоутерская компания Tech-KREP FC и Международная Ассоциация Бойцовских Ассоциаций Prime Fight Pro». 

«С каждым годом растет количество заявок на участие в проекте. Одновременно растет и уровень участников. Отбор спортсменов происходил по следующие схеме. В каждой из 7 весовых категорий участвуют 8 человек. Нам присылали заявки спортсмены, клубы и федерации, имена кандидатов размещались на сайте techkrepfc.com. Таким образом в каждом весе по два человека проходили отбор через голосование болельщиков. Остальные 6 участников в каждой весовой категории выбирались специалистами оргкомитета. Отбирали максимально равных, интересных и перспективных ребят. На текущий момент полностью состав участников на 2017 год сформирован, - он очень сильный, уверен нас ждут очень интересные, конкурентные бои. Победители проекта помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения, получат возможность подписать контракт в ведущими мировыми промоушенами», - прокомментировал промоутер проекта Алексей Яценко.

Состав участников:
до 57 кг:.
Павел Пастушков (Новороссийск)
Бислан Шехетль (Краснодар)
Александр Гордюшин (Рязань)
Варшам Геворгян (Москва)
Хамзат Джабраилов (Грозный)
Арсен Мирзоев (Нальчик)
Арен Акопян (Елец)
Руслан Мавлюдов (Ростов-на-Дону)

до 84 кг
Александр Козубенко (Ростов-на-Дону)
Магомед Сатиаджиев (Моздок)
Евгений Белов (Волгоград)
Нуцалхан Умаханов (Новороссийск)
Евгений Полевов (Москва)
Ислам Гугов (Нальчик)
Евгений Беляев (Ростов-на-Дону)
Иса Сулейбанкадиев (Ставрополь)

до 61 кг
Сейяр Кадиев (Симферополь)
Владислав Королевский (Краснодар)
Александр Коновалов (Ржев)
Асланбек Каров (Нальчик)
Нурберген Шарипов (Караганда)
Бадрудин Магомедов (Хасавюрт)
Зурико Джоджуа (Тбилиси)
Беслан Афашагов (Нальчик)

до 70 кг.
Михаил Гогитидзе (Батуми)
Магомед Мамаев (Волгоград)
Илья Хохлов (Москва)
Залим Кудаев (Нальчик)
Рамазан Курбанисмаилов (Москва)
Мурат Тляруков (Черкесск)
Даниил Цветков (Владимир)
Марат Тохтамышев (Нальчик)

до 66 кг
Рассул Кудиев (Хасавюрт)
Ислам Умаров (Грозный)
Примберди уулу Бекмырза (Бишкек)
Махочи Сагитов (Краснодар)
Александр Данилов (Москва)
Альберд Жапуев (Нальчик)
Джамалдин Кубачев (Моздок)
Владимир Мельников (Симферополь)

до 77 кг
Абдурахман Абдурахманов (Ростов-на-Дону)
Юнус Ахмедов (Новороссийск)
Андрей Колосов (Краснодар)
Анатолий Новиков (Симферополь)
Давид Бархадурян(Краснодар)
Иван Ковалёв (Евпатория)
Мурат Хасанов (Нальчик)
Бесарион Бигвава (Симферополь)

до 100 кг
Магомед Абдукахиров (Хасавюрт)
Сергей Дьяконов (Муром)
Мурат Гугов (Нальчик)
Адам Богатырёв (Москва)
Максим Оганесян (Новороссийск)
Константин Новиков (Симферополь)
Сергей Дяговец (Ростов-на-Дону)
Сослан Джабиев (Владикавказ)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гога Шаматава: На Хабибе нет вины за отмену боя с ФергюсономГога Шаматава: На Хабибе нет вины за отмену боя с ФергюсономЧемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава 18 марта проведет первую защиту титула чемпиона Европы.Экс-боец Bellator Дженкинс подписал контракт с ACBБывший боец Bellator американец Бубба Дженкинс подписал контракт с ACB и проведет свой первый бой в лиге против Али Багова на турнира ACB 54.Россиянин Альберт Туменов может покинуть UFCРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов, который выступает в полусреднем дивизионе UFC, может покинуть организацию.Статус: очень сложно. Что дальше ждет Хабиба Нурмагомедова в UFCСтатус: очень сложно. Что дальше ждет Хабиба Нурмагомедова в UFC«Советский спорт» пытается понять, что дальше ждет Нурмагомедова в UFC. Потерян ли шанс стать чемпионом, или все будет хорошо?Главный бой – унылое зрелище. Как прошел турнир UFC 209 без ХабибаГлавный бой – унылое зрелище. Как прошел турнир UFC 209 без Хабиба«Советский спорт» рассказывает о главных поединках этого бойцовского шоу.Михаил Малютин: Сгонка веса – непонятное явление, которое кто-то нам привил, а мы им пользуемсяБоец ММА Михаил Малютин, выступающий на турнирах бойцовского клуба «Ахмат», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о необходимости сгонки веса перед поединками.Александр Зимин: Я вообще против сгонки веса. Нужно настраиваться на поединокБывший тренер боксеров Николая Валуева, Александра Поветкина и Дениса Лебедева Александр Зимин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказался о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу, а его бой с Тони Фергюсоном на UFC 209 был отменен.Михаил Малютин: Нужно принимать меры по сгонке веса. Случай Нурмагомедова – это звонокБоец ММА Михаил Малютин, выступающий на турнирах бойцовского клуба «Ахмат», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу, а его бой с Тони Фергюсоном был отменен.Не нокаут, но уверенно и зрелищно. Как Шлеменко победил БрэдлиНе нокаут, но уверенно и зрелищно. Как Шлеменко победил БрэдлиВ ночь с пятницы на субботу в Москве состоялся бой Александра Шлеменко и американца Пола Брэдли.Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован. Как это было.Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован. Как это было.Как сообщает Life.ru, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов за несколько часов до официального взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном был госпитализирован.Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечестваАбдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном.Что? Где? Когда? Вся информация о титульной битве Нурмагомедов – ФергюсонЧто? Где? Когда? Вся информация о титульной битве Нурмагомедов – Фергюсон«Советский спорт» составил гид по поединку между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.Александр Овечкин – Хабибу Нурмагомедову: Мы будем болеть за тебя, братан (видео)Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин пожелал удачи российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 209.Кто круче: Шлеменко или Брэдли? Сравнительные характеристики перед поединкомКто круче: Шлеменко или Брэдли? Сравнительные характеристики перед поединкомВ преддверии поединка «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.«Фергюсон – жесткий боец, но он боится Хабиба». Передача «Пропустил немножко»«Фергюсон – жесткий боец, но он боится Хабиба». Передача «Пропустил немножко»На «Советском спорте» вышел выпуск передачи «Пропустил немножко», который посвящен этой схватке Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.Нурмагомедов – фаворит в поединке против Фергюсона, по мнению букмекеровРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов является фаворитом в поединке против американца Тони Фергюсона, по мнению букмекеров.M-1 Challenge 75. Шлеменко перевесил БрэдлиСегодня в Москве состоялась официальная церемония взвешивания перед завтрашним турниром M-1 Challenge 75, в главном поединке которого встретятся легендарный Александр Шлеменко и американский спортсмен Пол Брэдли. Предлагаем вашему вниманию официальные результаты прошедшей церемонииТест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?Угадай, что сделал как закончились бои Хабиба Нурмагомедова!Александр Емельяненко не выступит на турнире в Казахстане из-за подписки о невыездеПолина Емельяненко, жена и менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, заявила, что ее муж не сможет принять участие в турнире бойцовского клуба «Ахмат», который пройдёт 25 марта в Казахстане.Валентин Молдавский: Фергюсон не сможет остановить борьбу ХабибаРоссийский боец смешанного стиля Валентин Молдавский, являющийся спарринг-партнером Федора Емельяненко — о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Главные новости
Футбол
Евгений Гинер: Апелляция Еременко? Таково решение УЕФА, будем бороться дальше
Другие
Правительство выделит РУСАДА субсидии в размере 1,67 миллиарда рублей в течение трех лет
Футбол
В Китае откроют футбольную академию по модели «Барселоны»
Футбол
Алексей Ребко: Бойкота игры с «Енисеем» не будет
Футбол
Виталий Мутко: Кокорин? Черчесов будет учитывать все факторы при формировании состава сборной
Футбол
Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)
Футбол
Виталий Мутко: Около семи членов будут выведены из состава РФС
Футбол
Игорь Ефремов: Предпринимаются все усилия, чтобы матч «Енисей» – «Луч-Энергия» состоялся
Футбол
Фрэнк Лэмпард: Когда тратишь 90 миллионов, хочешь получить результат, но от Погба его недостаточно
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграют в Черкизове
все новости