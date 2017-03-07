Алексей Яценко: Состав участников проекта Prime Selection2017 очень сильный
18 марта в Краснодаре стартует третий сезон международного бойцовского проекта Prime Selection-2017, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств. Его учредитель – промоутерская компания Tech-KREP FC и Международная Ассоциация Бойцовских Ассоциаций Prime Fight Pro».
«С каждым годом растет количество заявок на участие в проекте. Одновременно растет и уровень участников. Отбор спортсменов происходил по следующие схеме. В каждой из 7 весовых категорий участвуют 8 человек. Нам присылали заявки спортсмены, клубы и федерации, имена кандидатов размещались на сайте techkrepfc.com. Таким образом в каждом весе по два человека проходили отбор через голосование болельщиков. Остальные 6 участников в каждой весовой категории выбирались специалистами оргкомитета. Отбирали максимально равных, интересных и перспективных ребят. На текущий момент полностью состав участников на 2017 год сформирован, - он очень сильный, уверен нас ждут очень интересные, конкурентные бои. Победители проекта помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения, получат возможность подписать контракт в ведущими мировыми промоушенами», - прокомментировал промоутер проекта Алексей Яценко.
Состав участников:
до 57 кг:.
Павел Пастушков (Новороссийск)
Бислан Шехетль (Краснодар)
Александр Гордюшин (Рязань)
Варшам Геворгян (Москва)
Хамзат Джабраилов (Грозный)
Арсен Мирзоев (Нальчик)
Арен Акопян (Елец)
Руслан Мавлюдов (Ростов-на-Дону)
до 84 кг
Александр Козубенко (Ростов-на-Дону)
Магомед Сатиаджиев (Моздок)
Евгений Белов (Волгоград)
Нуцалхан Умаханов (Новороссийск)
Евгений Полевов (Москва)
Ислам Гугов (Нальчик)
Евгений Беляев (Ростов-на-Дону)
Иса Сулейбанкадиев (Ставрополь)
до 61 кг
Сейяр Кадиев (Симферополь)
Владислав Королевский (Краснодар)
Александр Коновалов (Ржев)
Асланбек Каров (Нальчик)
Нурберген Шарипов (Караганда)
Бадрудин Магомедов (Хасавюрт)
Зурико Джоджуа (Тбилиси)
Беслан Афашагов (Нальчик)
до 70 кг.
Михаил Гогитидзе (Батуми)
Магомед Мамаев (Волгоград)
Илья Хохлов (Москва)
Залим Кудаев (Нальчик)
Рамазан Курбанисмаилов (Москва)
Мурат Тляруков (Черкесск)
Даниил Цветков (Владимир)
Марат Тохтамышев (Нальчик)
до 66 кг
Рассул Кудиев (Хасавюрт)
Ислам Умаров (Грозный)
Примберди уулу Бекмырза (Бишкек)
Махочи Сагитов (Краснодар)
Александр Данилов (Москва)
Альберд Жапуев (Нальчик)
Джамалдин Кубачев (Моздок)
Владимир Мельников (Симферополь)
до 77 кг
Абдурахман Абдурахманов (Ростов-на-Дону)
Юнус Ахмедов (Новороссийск)
Андрей Колосов (Краснодар)
Анатолий Новиков (Симферополь)
Давид Бархадурян(Краснодар)
Иван Ковалёв (Евпатория)
Мурат Хасанов (Нальчик)
Бесарион Бигвава (Симферополь)
до 100 кг
Магомед Абдукахиров (Хасавюрт)
Сергей Дьяконов (Муром)
Мурат Гугов (Нальчик)
Адам Богатырёв (Москва)
Максим Оганесян (Новороссийск)
Константин Новиков (Симферополь)
Сергей Дяговец (Ростов-на-Дону)
Сослан Джабиев (Владикавказ)