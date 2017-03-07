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Новосибирские хоккеисты завоевали «золото» зимней Спартакиады инвалидов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В хоккейном матче между командой Москвы и Новосибирска определилась судьба «золота» II  Зимней Спартакиады инвалидов, проходящей в Ханты-Мансийске. Бесспорные фавориты матча новосибирцы позволили поразить свои ворота все два раза, оформив итоговый счет на табло - 17:2, установив тем самым рекорд Спартакиады по количество заброшенных шайб.

В промежуточном командном протоколе Спартакиады продолжают лидировать спортсмены Удмуртии (3590.6 баллов), наступают им «на пятки» свердловские спортсмены (3563.3 очка), ну и замыкают «тройку» с большим разрывом представители Московской области (1974 балла). Последние по числу золотых наград (7) опережают своих конкурентов, у которых 3 и 4 высшие награды соответственно.

Во вторник пройдут спринтерские забеги среди глухих лыжников, а также соревнования горнолыжников в слаломе, первые официальные тренировки проведут сноубордисты.

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Сергей Ващенко
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