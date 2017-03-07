Третий день зимней Спартакиады инвалидов стал урожайным для команды Московской области

В третий насыщенный день Спартакиады на склоне горнолыжного комплекса «Хвойный урман» участники разыграли комплекты медалей в горнолыжной дисциплине слалом-гигант, лыжных гонках и хоккее с шайбой.

По итогам двух горнолыжных заездов лучшее время в спорте глухих показала Елена Круподерова из Московской области. На втором месте с трехсекундным отставанием расположилась Юлия Осотова из Удмуртии, не третьем - Эйджела Зайнетдинова из Республики Башкортостан.

Особенным стал спортивный день для лыжников из Московской области. Еще одну золотую медаль в копилку команды принес Максим Матвеев (спорт глухих), второе личное «серебро» завоевал лыжник из Республики Башкортостан Герман Кудашкин. Третье место занял Данил Шерстобитов.

Среди девушек с нарушением зрения на высшую ступень пьедестала вновь поднялась Александра Зяблицева из Санкт-Петербурга. На втором месте завершила выступление спортсменка Анжела Раева из Свердловской области. В состязании юношей очередную золотую медаль завоевал Максим Вдовухин из Сахалина, серебряная награда досталась горнолыжнику из Свердловской области Юрию Карпухину.

В состязании спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата коллекцию золотых медалей пополнил еще один представитель Московской области Николай Колесников. «Серебро» получил Владислав Лаврентьев из Удмуртии. В этой дисциплине среди девушек верхнюю строчку заняла Юлия Рудченко.

Как и днем ранее среди сидячих лыжников вновь стартовал лишь один спортсмен – питерец Тарас Голубев. Дистанцию 5 км он преодолел за 18.09,1 сек. Следом на старт вышли лыжники категории LW 2-9 (стоячие спортсмены). У девушек повторился пьедестал почета вчерашней гонки классическим стилем: Ульяна Тулякова из Рязанской области стала первой, серебряный дубль оформила Алена Туркина из Республики Башкортостан, «тройку» замкнула Евгения Блинова из Республики Удмуртия.

В гонке на 5 км у юношей «золото» завоевал Александр Кайгородов из Алтайского края (накануне он стал серебряным призером). Алексей Шабалин из Югры занял второе место, Никита Снигирев из Республики Удмуртия второй день подряд снова третий.

Сразу пять человек среди слепых и глухи лыжников стали двукратными чемпионами соревнований. У девушек во всех трех классах победили те же спортсменки, которые показали лучшие результаты и днем ранее в классических гонках. В классе В1 первенствовала Анна Главатских из Удмуртии (лидер Леонид Порошин) с результатом 28.09,5. В классе В2 равных не оказалось Александре Перегримовой из Свердловской области (лидер Екатерина Мезенцева) с результатом 26.06,9. В классе В3 победительницей стала Наталья Константинова из Курганской области (лидер Дмитрий Никонов), которая показала результат 20.54,0.

У юношей в классе В1 вновь победил Денис Деканов из Новосибирской области (лидер Максим Царенко), финишировавший с результатом 18.17,8. В классе В2 не оказалось равных Павлу Кожокарю из Саратовской области (лидер Александр Хворов), показавшему на финише лучший результат – 17.36,9. В классе В3 лучшим стал Владимир Хайруллин из Пермского края (лидер Дмитрий Горшков) – 15.12,5.

В соревнованиях глухих юношей на 5 км дистанции отличился Андрей Дубовских из Кировской области. Это его вторая победа на нынешней Спартакиаде.

В гонке среди глухих у девушек победила Екатерина Петренко из Курганской области. Накануне в классике она была второй, уступив Марии Мажениной из Кировкой области. Но сегодня она финишировала с преимуществом перед своей главной конкуренткой на полторы минуты.

Очередной матч хоккейного турнира (спорт глухих) между Новосибирской и Челябинской областями выявил главного претендента на золотые медали. В предыдущей игре челябинцы обыграли команду Москвы со счетом 12:1. Сибиряки решили отомстить за столичных хоккеистов и также забросили в ворота южноуральских спортсменов 12 шайб. Сборная Челябинска в этот вечер смогла лишь единожды распечатать ворота новосибирцев, итоговый результат - 12:1.

В командном зачете продолжает лидировать сборная Удмуртии - 2618.3 балла. У команды Свердловской области, идущей на втором месте, 2591 очков. Сборная Москвы замыкает тройку лидеров.