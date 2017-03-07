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Масса лидирует после утренней сессии первого дня тестов в Барселоне, Квят – седьмой

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Пилот «Уильямса» Фелипе Масса показал лучшее время во время утренней сессии первого дня вторых предсезонных тестов в Барселоне.

В конце финального часа бразилец проехал круг на резине Supersoft и показал время 1 минуты 19,726 секунды, что всего на 0,021 секунды медленнее, чем рекордный показатель финна Валттери Боттаса на «Мерседесе» на прошлой неделе.

Лучшим по пройденной дистанции стал немец Себастьян Феттель на «Феррари», проехавший 82 круга.

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял седьмое место, уступив времени Массе 2,239 секунды.

Напомним, во вторник в Барселоне стартовали вторые предсезонные тесты.

Барселона (Испания)

Тесты

1-й день

1. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – 1.19,726 (67 кругов)

2. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +0,174 (52)

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,730 (49)

4. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +1,401 (82)

5. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – +1,621 (59)

6. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – +1,950 (48)

7. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,239 (45)

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