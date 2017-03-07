Национальным музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 станут «ложки победы»

Художник и мастер по изготовлению русских музыкальных инструментов из Электростали Рустаму Нугманову получил грант президента России «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России». Идеей Нугманова стали «ложки победы».

– Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика, – приводит Znak.com слова Нугманова. – Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.

– Уже есть название?

– Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа).

– Каков размер гранта?

– Контракт еще не заключен. Но заявленный размер гранта составляет 1 млн рублей.

– Удивлены были одобрением от президента Путина?

– Если честно, то даже и не надеялся.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.