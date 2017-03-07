Защитник «Александрии» дисквалифицирован на 1,5 года за допинг
Защитник «Александрии»
Станислав Микицей был уличен в употреблении допинга. За это он был
дисквалифицирован на 1,5 года.
Как сообщает Footboom, в крови 27-летнего защитника украинского клуба был
обнаружены следы от препарата для лечения гипертонии.
Изначально в письме УЕФА были прописаны два
безальтернативных варианта развития событий: если Микицей признает вину, то его
ждет два года дисквалификации, если не признает – то ему грозит четырехлетняя
дисквалификация. Если такой препарат игроку от повышенного давления прописал врач,
то срок дисквалификации может быть менее двух лет.
В первой половине сезона Микицей провел 12
матчей в УПЛ.
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