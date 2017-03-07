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Защитник «Александрии» дисквалифицирован на 1,5 года за допинг

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Защитник «Александрии» Станислав Микицей был уличен в употреблении допинга. За это он был дисквалифицирован на 1,5 года.

Как сообщает Footboom, в крови 27-летнего защитника украинского клуба был обнаружены следы от препарата для лечения гипертонии.

Изначально в письме УЕФА были прописаны два безальтернативных варианта развития событий: если Микицей признает вину, то его ждет два года дисквалификации, если не признает – то ему грозит четырехлетняя дисквалификация. Если такой препарат игроку от повышенного давления прописал врач, то срок дисквалификации может быть менее двух лет.

В первой половине сезона Микицей провел 12 матчей в УПЛ.

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