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Дмитрий Парфенов: «Тосно» настраивается только на победу в матче с «Шинником»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча ФНЛ против «Шинника».

- «Шинник» – серьезная команда, непростые игры с ними получаются, опытный тренер. Думаю, матч будет интересным, мы настраиваемся только на победу.

- Через три дня после матча в Ярославле игра дома с «Тюменью». Хватит времени для восстановления игрокам?
- Абсолютно нормальный график, достаточно времени для того, чтобы восстановиться. Если правильно восстанавливаешься, следишь за собой, то здесь никаких проблем не должно быть.

- Что ожидаете от весенней стадии турнира, каков будет характер борьбы в нем?
- Я думаю, что будет такой же напряженный турнир, каким он был в первой, летне-осенней части. Все команды очень ровные, с хорошим подбором игроков, и легко никого не обыграешь, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

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Напомним, матч между «Тосно» и «Шинником» пройдет 8 марта в Ярославле. Эта встреча станет первой после зимнего перерыва. 

Команда из Ленинградской области с 49 очками занимает вторую строчку в ФНЛ. На первом месте с 54 очками идет «Динамо».

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