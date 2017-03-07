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Мазепин будет работать с бывшим тренером Росберга

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Участник программы развития команды «Форс Индия» Никита Мазепин начал работу с Даниэлем Шлессером, бывшим тренером чемпиона мира Формулы-1 2016 года Нико Росберга. Об этом сообщает Autosport.

На протяжении многих лет Шлессер являлся физиотерапевтом Росберга, однако после его решения завершить карьеру остался без работы.

«Я с радостью возьмусь за новую задачу. Никита является тест-пилотом «Форс Индии», но я не знаю, будет ли он выступать на пятничных тренировках в этом году, и вернусь ли я в паддок.

Со мной связались его менеджеры. Они хотели, чтобы с Никитой в этом году работал профессионал, и увидели, что доступен тренер действующего чемпиона мира. В результате я получил предложение, которое меня заинтересовало», - отметил Шлессер.

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