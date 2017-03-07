Мазепин будет работать с бывшим тренером Росберга
Участник программы развития
команды «Форс Индия» Никита Мазепин начал работу с Даниэлем Шлессером, бывшим
тренером чемпиона мира Формулы-1 2016 года Нико Росберга. Об этом сообщает Autosport.
На протяжении многих лет
Шлессер являлся физиотерапевтом Росберга, однако после его решения завершить
карьеру остался без работы.
«Я с радостью возьмусь за новую
задачу. Никита является тест-пилотом «Форс Индии», но я не знаю, будет ли он
выступать на пятничных тренировках в этом году, и вернусь ли я в паддок.
Со мной связались его
менеджеры. Они хотели, чтобы с Никитой в этом году работал профессионал, и
увидели, что доступен тренер действующего чемпиона мира. В результате я получил
предложение, которое меня заинтересовало», - отметил Шлессер.
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