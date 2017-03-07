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Кристиан Хорнер: Было бы неплохо избавиться от «акульего плавника» и Т-образных крыльев

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил надежду на то, что до начала сезона-2017 в Мельбурне вопрос по поводу дальнейшего использования «акульего плавника» будет решен.

«На трассе машины выглядят великолепно, а их пилотирование представляет сложный вызов для гонщиков. Единственное, что меня расстраивает, так это «акулий плавник» и Т-образные крылья, от которых было бы неплохо избавиться.

Вероятно, у нас ещё есть время, чтобы найти решение, поскольку это немного портит внешний вид машин, что плохо для всех.

Но в целом машины выглядят отлично – это шаг вперёд по сравнению с прошлыми годами. Скорости возросли, но наши пилоты не жаловались на проблемы позади других автомобилей, поэтому не думаю, что это негативно отразится на гонках»,– цитирует Хорнера Autosport.

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