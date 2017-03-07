Кристиан Хорнер: Было бы неплохо избавиться от «акульего плавника» и Т-образных крыльев
Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил надежду на то,
что до начала сезона-2017 в Мельбурне вопрос по поводу дальнейшего
использования «акульего плавника» будет решен.
«На трассе машины выглядят
великолепно, а их пилотирование представляет сложный вызов для гонщиков.
Единственное, что меня расстраивает, так это «акулий плавник» и Т-образные
крылья, от которых было бы неплохо избавиться.
Вероятно, у нас ещё есть время,
чтобы найти решение, поскольку это немного портит внешний вид машин, что плохо
для всех.
Но в целом машины выглядят отлично
– это шаг вперёд по сравнению с прошлыми годами. Скорости возросли, но наши
пилоты не жаловались на проблемы позади других автомобилей, поэтому не думаю,
что это негативно отразится на гонках»,– цитирует Хорнера Autosport.