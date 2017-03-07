Бывший боец UFC Альберт Туменов теперь будет драться в ACB

Российский боец смешанного стиля полусредней весовой категории Альберт Туменов отказался подписывать новый контракт с UFC и теперь будет выступать в российском промоушене ACB.

«Недавно нам позвонили из UFC с предложением переписать контракт. Предложенные условия мы считаем неприемлемыми, и поэтому вынуждены были отказаться от сотрудничества с этим промоушеном», - сообщил РИА КБР отец Альберта Хусейн Туменов.

Условия контракта не разглашаются; что касается финансовых условий, то Хусейн назвал их «вполне удовлетворительными».

Напомним, что Туменов (17-4) провел в UFC восемь боев, в которых одержал пять побед и потерпел три поражения. Два последних поеиднка Альберт проиграл.

Первый соперник Альберта в ACB и дата его дебюта пока не анонсированы.