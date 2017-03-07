Евгений Гинер: Судейство в нашей стране должно быть для всех одинаковым

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил пожелание, чтобы судейство всех матчей в РФПЛ было одинаковым и судьи не трактовали правила по-разному.

«Я вносил предложение одно – самое огромное: что судейство в нашей стране должно быть для всех одинаковым. Судья может ошибаться, но нельзя судить по-разному: один дает бороться, а другой свистит все время. Можно сравнить матч ЦСКА – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар», - цитирует Гинера «Р-Спорт».

Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0, а «Краснодар» и «Спартак» сыграли со счетом 2:2.