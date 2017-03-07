Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)0 : 2Бенфика (мол)
Футбол  Наполи- : -Реал
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Гинер: Судейство в нашей стране должно быть для всех одинаковым

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил пожелание, чтобы судейство всех матчей в РФПЛ  было одинаковым и судьи не трактовали правила по-разному.

«Я вносил предложение одно – самое огромное: что судейство в нашей стране должно быть для всех одинаковым. Судья может ошибаться, но нельзя судить по-разному: один дает бороться, а другой свистит все время. Можно сравнить матч ЦСКА – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар», - цитирует Гинера «Р-Спорт».

Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0, а «Краснодар» и «Спартак» сыграли со счетом 2:2.

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Раньше никто не занимался судейством по-взросломуПрезидент РФС Виталий Мутко призвал дать время новым руководителям судейского корпуса.Евгений Гинер: Апелляция Еременко? Таково решение УЕФА, будем бороться дальшеПрезидент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб продолжит бороться за полузащитника Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года за допинг-тест, который дал положительный результат на кокаин.Владислав Радимов примет участие в благотворительной акции «Зенита»Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов примет участие в совместной благотворительной акции «Зенита» и «Русфонда».«Петровский» объявил открытый конкурс на косметический ремонт фасадаРуководство спорткомплекса «Петровский» на сайте Госзакупок объявило открытый конкурс на косметический ремонт центральной арены.Мутко заявил, что матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.Натуральный газон на стадионе «Динамо» уложат в июлеПресс-секретарь проекта «ВТБ Арена парк» Михаил Смирнов сообщил о том, что натуральный рулонный газон на реконструируемом стадионе «Динамо» планируется уложить в июле.Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в ПермиМатч 20-го тура премьер-лиги «Томь» – «Амкар» пройдет не в Томске, сообщает официальный сайт «Томи».«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея Микулика«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея МикуликаПервого же весеннего тура хватило, чтобы таблица чемпионата получила четкое разделение.Скоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия ЦыбаневаСкоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорт» Юрий Цыбанев - о весенней части сезона для ЦСКА.Луис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютахЛуис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютах«Советский спорт» насчитал 13 легионеров, которые отличись за красно-белых в своем первом матче.Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Артем Ребров: Я счастлив быть частью «Спартака»Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за московский клуб.Футболисты «Терека» провели восстановительную тренировку (видео)Футболисты «Терека» провели восстановительную тренировку на своей тренировочной базе, сообщает официальный сайт грозненской команды.«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»Президент Федерации футбола Ставропольского края - о гибели брата полузащитника «Динамо» из Ставрополя.А разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слабаА разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слабаЭпизод с участием Федора Смолова в матче «Краснодар» - «Спартак» потряс хоккейного обозревателя «Советского спорта».Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал итоги матча с «Анжи» в 18-м туре чемпионата России.РФПЛ. 18-й тур. «Анжи» уступил «Рубину» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Александр Григорян: За игру в первом тайме не стыдноГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с казанским «Рубином» (0:1).
Главные новости
Бокс
Генсек BBBofC: Тайсон Фьюри все еще не имеет права боксировать
Евгений Гинер: Судейство в нашей стране должно быть для всех одинаковым
MMA
Бывший боец UFC Альберт Туменов теперь будет драться в ACB
Футбол
Национальным музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 станут «ложки победы»
Футбол
Евгений Гинер: Апелляция Еременко? Таково решение УЕФА, будем бороться дальше
Другие
Правительство выделит РУСАДА субсидии в размере 1,67 миллиарда рублей в течение трех лет
Хоккей
Буцаев покинул пост главного тренера ХК «Сочи»
Футбол
В Китае откроют футбольную академию по модели «Барселоны»
Футбол
Алексей Ребко: Бойкота игры с «Енисеем» не будет
Футбол
Виталий Мутко: Кокорин? Черчесов будет учитывать все факторы при формировании состава сборной
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евгений Гинер
Евгений Гинервсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости