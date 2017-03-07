Евгений Гинер: Судейство в нашей стране должно быть для всех одинаковым
Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил пожелание,
чтобы судейство всех матчей в РФПЛ было
одинаковым и судьи не трактовали правила по-разному.
«Я вносил
предложение одно – самое огромное: что судейство в нашей стране должно быть для
всех одинаковым. Судья может ошибаться, но нельзя судить по-разному: один дает
бороться, а другой свистит все время. Можно сравнить матч ЦСКА – «Зенит» и «Спартак»
– «Краснодар», - цитирует Гинера «Р-Спорт».
Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0, а «Краснодар» и «Спартак» сыграли со счетом 2:2.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция