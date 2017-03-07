Виталий Мутко: Раньше никто не занимался судейством по-взрослому

Президент РФС Виталий Мутко призвал дать время новым руководителям судейского корпуса.

«Раньше никто не занимался судейством по-взрослому. Сейчас люди пришли, работают четыре месяца всего, дайте им время. У меня не то, что есть вопросы по судейству Егорова. Правильно на исполкоме говорят: должна быть одинаковая трактовка. А то у нас «Краснодар» – «Спартак» в одной манере судится, а ЦСКА и «Зенит» в совершенно другой», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, ранее недовольство разным подходом к судейству высказал президент ЦСКА Евгений Гинер.