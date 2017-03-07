Виталий Мутко: Раньше никто не занимался судейством по-взрослому
Президент РФС
Виталий Мутко призвал дать время новым руководителям судейского корпуса.
«Раньше никто
не занимался судейством по-взрослому. Сейчас люди пришли, работают четыре
месяца всего, дайте им время. У меня не то, что есть вопросы по судейству
Егорова. Правильно на исполкоме говорят: должна быть одинаковая трактовка. А то
у нас «Краснодар» – «Спартак» в одной манере судится, а ЦСКА и «Зенит» в
совершенно другой», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
Напомним,
ранее недовольство разным подходом к судейству высказал президент ЦСКА Евгений
Гинер.
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