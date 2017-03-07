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Генсек BBBofC: Тайсон Фьюри все еще не имеет права боксировать

Источник:  talkSPORTКомментарии

Генеральный секретарь Британского боксерского совета (BBBofC) Роберт Смит рассказал, что бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри все еще не имеет права боксировать.

- У Тайсона Фьюри много проблем, с которыми ему нужно разобраться, прежде чем он сможет хотя бы подумать о том, чтобы вернуться на ринг. У него есть проблемы по линии антидопинга и другие медицинские проблемы. У нас с ним не было никаких контактов, так как он был отстранен. Если он захочет боксировать, он должен будет связаться с нами. Он этого не делал, и поэтому ничего не изменилось. Он не может боксировать, - передает слова Смита talksport.com.

Ранее Тайсон Фьюри на своей страничке в Twitter анонсировал свое возвращение на ринг.

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