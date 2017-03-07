Team Empire заменила двух игроков состава по League of Legends

Организация Team Empire объявила о замене двух игроков состава по League of Legends.



Команду покинули Роман «Ques» Генералов и Максим «MID666» Тарасов. Их места займут Финн Finn Вэистол (верхняя линия) и Парис SpArkS Оутсис-Димитриадис (средняя линия).



«Матч против Гамбитов показал, что мы работали не в том направлении. На кону стоит все, и мы пришли к решению, что необходимы значительные перемены, учитывая, что старой пятеркой мы прошли довольно длинный путь. Хочу сказать, что мы не пали духом, и по прежнему рассчитываем на проходы в релегейшены», — прокомментировал тренер команды Филипп «Haduken» Романов.



Состав Team Empire по League Of Legends:



Финн «Finn» Вэистол - верхняя линия

Александр «Pyrex» Степаненко - лес (Капитан)

Парис «SpArkS» Оутсис-Димитриадис - средняя линия

Владислав «Kinzu» Белоконь - стрелок

Владислав «Antariys» Смородин - поддержка

Лев «Moor1s» Квич - игрок замены



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