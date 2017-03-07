Юрий Леонов: В серии между СКА и «Динамо» многое будет зависеть от игры Еременко

Известный специалист, чемпион мира Юрий Леонов поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо».

- Обе команды играют в атакующий хоккей. У «Динамо» шанс на победу есть всегда, и я думаю, что они дадут бой, но у СКА состав более сильный. Многое будет зависеть от игры Еременко, который может помочь своему клубу, - приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, что первые матчи серии пройдут в Санкт-Петербурге 8 и 10 марта соответственно.