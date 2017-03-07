Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)0 : 2Бенфика (мол)
Футбол  Наполи- : -Реал
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Леонов: «Барыс» свою программу-максимум уже выполнил

Источник:  ТАССКомментарии

Известный специалист, чемпион мира Юрий Леонов поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом».

- «Барыс» свою программу-максимум уже выполнил, попав в плей-офф. Поэтому он не будет испытывать сильного давления в матче с «Металлургом», что поможет ему играть более раскрепощенно, - приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, что первые матчи серии пройдут в Магнитогорске 9 и 11 марта соответственно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: В КХЛ сейчас всего два клуба креативят в атаке – СКА и «Магнитка»Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о силе атаки «Магнитке» в предстоящей серии с «Барысом».Владимир Нагорный избран президентом «Салавата Юлаева»Сегодня состоялось заседание правления АНО «ХК «Салават Юлаев». На нем был избран новый президент клуба.Юрий Леонов: В серии между СКА и «Динамо» многое будет зависеть от игры ЕременкоИзвестный специалист, чемпион мира Юрий Леонов поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо».Геннадий Величкин: Дрожи в коленках нет!Геннадий Величкин: Дрожи в коленках нет!«Металлург» провел тренировку, на которой ее участники вспомнили серию с «Куньлунем», а также поделились ожиданиями от «Барыса».Александр Юдин: Честно скажу, шансов в серии со СКА у «Динамо» нетБывший защитник СКА Александр Юдин поделился ожиданиями о предстоящей серии ¼ финала Кубка Гагарина между питерской командой и московским «Динамо».Иржи Секач: Серия с «Салаватом Юлаевым» зарядила командуФорвард «Ак Барса» Иржи Секач поделился ожиданиями от предстоящей встрече ¼ финала Кубка Гагарина против «Авангарда».Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что перелеты во Владивосток повлияли на «Авангард»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встрече ¼ финала Кубка Гагарина против «Авангарда».ЦСКА победит «Локомотив» 4-2. Прогноз АндроноваЦСКА победит «Локомотив» 4-2. Прогноз АндроноваАлексей Андронов делится своим прогнозом на второй полуфинальный матч Западной конференции.Артем Лукоянов: Думаю, серия с «Авангардом» будет упорнойФорвард «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился ожиданиями от предстоящей серии против омского «Авангарда».Федор Канарейкин: Мы знаем систему Билялетдинова – много лет работаем в одной лигеГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился ожиданиями перед началом серии с «Ак Барсом».СКА победит 4-1. Прогноз АндроноваСКА победит 4-1. Прогноз АндроноваИзвестный спортивный обозреватель заранее просчитывает варианты стартующего завтра второго раунда Кубка Гагарина.Видеообзор лучших сэйвов в матчах 1/8 финала Кубка ГагаринаВидеообзор лучших сэйвов в матчах 1/8 финала Кубка ГагаринаВидеоподборка самых эффектных спасений в сериях 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.Крэйг Вудкрофт: В плей-офф мы были унижены, но мы извлечем урокГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги выступления команды в сезоне 2016-2017. Его подопечные вышли в плей-офф с пятого места в Западной конференции и уступили «Локомотиву» в первом раунде (1-4).Борис Майоров: ЦСКА играет наглее «Локомотива», это приведет армейцев к победеБорис Майоров: ЦСКА играет наглее «Локомотива», это приведет армейцев к победеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает москвичей и ярославцев по игровым показателям и делает прогноз на исход серии.Борис Майоров: Мотивация в плей-офф в Сорокина выше, чем у МурыгинаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин превосходит вратаря «Локомотива» Алексея Мурыгина.Сергей Федоров: Почему не идет большинство? Потому что ребята чересчур стараютсяСергей Федоров: Почему не идет большинство? Потому что ребята чересчур стараютсяПосле открытой тренировки ЦСКА главный менеджер клуба по селекционной работе Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов.Фирменная шутка Дацюка и прогулка под солнцем: СКА на позитиве перед «Динамо»Фирменная шутка Дацюка и прогулка под солнцем: СКА на позитиве перед «Динамо»СКА гуляет до нового дома по улице прямо в хоккейной форме, а Павла Дацюка веселит вопрос про Александра Еременко.Андрей Светлаков: С ярославцами из молодежной сборной пари не заключалАндрей Светлаков: С ярославцами из молодежной сборной пари не заключалПосле открытой тренировки ЦСКА нападающий рассказал о своем здоровье, «Локомотиве» и знакомых железнодорожниках по молодежной сборной.Сергей Шепелев: Серию «Трактор» – «Барыс» выиграло ударное звено казахстанской командыОлимпийский чемпион Сергей Шепелев прокомментировал итоги серии «Трактор» - «Барыс» (2-4).Владимир Крикунов: Уфимцы просто не были готовы физически к серии с «Ак Барсом»Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (4-1).
Главные новости
Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на три матча
Футбол
Букмекеры не верят, что «Арсенал» сможет пройти «Баварию»
Футбол
Венгер сказал игрокам «Арсенала», что покинет команду в конце сезона
Футбол
Руни и Швайнштайгер не полетели на матч Лиги Европы с «Ростовом»
Хоккей
Борис Майоров: В КХЛ сейчас всего два клуба креативят в атаке – СКА и «Магнитка»
Футбол
ЦСКА уступил «Бенфике» в 1/4 Юношеской лиги УЕФА
Футбол
«Томь»: Официального решения по матчу с «Амкаром» еще нет
Футбол
Кристиан Нобоа: Главное - не позволить «МЮ» забить в первом матче
Бокс
Генсек BBBofC: Тайсон Фьюри все еще не имеет права боксировать
Футбол
Виталий Мутко: Раньше никто не занимался судейством по-взрослому
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Барыс
Барыскалендарьстатистика
Юрий Леонов
Юрий Леоноввсе новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина