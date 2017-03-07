Юрий Леонов: «Барыс» свою программу-максимум уже выполнил

Известный специалист, чемпион мира Юрий Леонов поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом».

- «Барыс» свою программу-максимум уже выполнил, попав в плей-офф. Поэтому он не будет испытывать сильного давления в матче с «Металлургом», что поможет ему играть более раскрепощенно, - приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, что первые матчи серии пройдут в Магнитогорске 9 и 11 марта соответственно.