Кристиан Нобоа: Главное - не позволить «МЮ» забить в первом матче

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

- «Манчестер Юнайтед» – это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером. Главное - не позволить «Манчестеру» забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.

Мы отдаем себе отчет, что это будет трудный матч, но тем не менее мы постараемся пройти эту стадию Лиги Европы, потому что это важно для нас. Шансы в этом матче у нас 50 на 50. Не думаю, что хоть кто-то, выходя на поле, думает о том, что не сможет справиться или проиграет. Все выходят с мыслью о победе, и мы тоже, - передает слова Нобоа «Р-Спорт».

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2» (начало игры - в 21:00). Ответная встреча состоится 16 марта на «Олд Траффорд» в Манчестере.