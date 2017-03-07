«Томь»: Официального решения по матчу с «Амкаром» еще нет
Пока нет точной
информации о том, где пройдет матч 20-го тура чемпионата России «Томь» - «Амкар».
Об этом сообщил пресс-атташе «Томи» Владимир Владимиров.
«На
сегодняшний день у нас есть письмо от футбольного клуба «Томь», написанное
достаточно давно, о том, что матч пройдет в Томске на стадионе «Труд».
Разговоры о возможном переносе и обсуждения этой проблемы были, но официального
решения о месте, где пройдет матч, или переносе нет - мы ждем решения от РФПЛ»,
- цитирует Владимирова «Р-Спорт».
Ранее официальный
сайт «Томи» сообщил, что матч «Томь» –
«Амкар» пройдет не в Томске. Позднее эта информация была удалена с сайта.
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