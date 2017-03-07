Вайсфельд согласовал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд согласовал условия нового контракта с уфимским клубом.
- Контракт практически согласован. Может быть, официально об этом станет известно на этой или следующей неделе, - приводит слова Вайсфельда ТАСС.
Ранее было объявлено, что новым президентом «Салавата Юлаева» стал руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный.
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