Вайсфельд согласовал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд согласовал условия нового контракта с уфимским клубом.

- Контракт практически согласован. Может быть, официально об этом станет известно на этой или следующей неделе, - приводит слова Вайсфельда ТАСС.

Ранее было объявлено, что новым президентом «Салавата Юлаева» стал руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный.