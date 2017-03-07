ЦСКА уступил «Бенфике» в 1/4 Юношеской лиги УЕФА
Матч 1/4 финала Юношеской лиги
УЕФА между ЦСКА и «Бенфикой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
2:0 в пользу «Бенфики».
Матч проходил в Москве. В
плей-офф этого турнира победитель определяется по итогам одного матча, а не
двух, как в Лиге чемпионов. На 16-й минуте счет в матче открыл Диогу Гонсалвеш.
На 47-й минуте мяч в собственные ворота забил Кирилл Леонов.
В других матчах 1/4 финала «Зальцбург»
примет «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Порту», а мадридский «Реал» - с «Аяксом».
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала
Матч
ЦСКА (мол) - Бенфика (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Гонсалвеш 16 (0:1). Леонов 47 (0:2 - автогол).
Состав
ЦСКА (мол): Овчинников, Алибеков, Маклаков, Кучаев, Хосонов, Олейников, Тикнизян, Гордюшенко, Леонов, Жамалетдинов, Чалов
Место и дата
07 марта 16:00, Октябрь, Онлайн-трансляция