ЦСКА уступил «Бенфике» в 1/4 Юношеской лиги УЕФА

Матч 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА между ЦСКА и «Бенфикой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бенфики».

Матч проходил в Москве. В плей-офф этого турнира победитель определяется по итогам одного матча, а не двух, как в Лиге чемпионов. На 16-й минуте счет в матче открыл Диогу Гонсалвеш. На 47-й минуте мяч в собственные ворота забил Кирилл Леонов.

В других матчах 1/4 финала «Зальцбург» примет «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Порту», а мадридский «Реал» - с «Аяксом».

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1/4 финала