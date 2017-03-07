Борис Майоров: В КХЛ сейчас всего два клуба креативят в атаке – СКА и «Магнитка»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о силе атаки «Магнитке» в предстоящей серии с «Барысом».

- Про ударное звено «Магнитки» в лице Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Яна Коваржа рассуждать смысла нет, - говорит Борис Майоров. - Но ведь у них и вторая связка, где играют Александр Семин, Томаш Филиппи, Оскар Осала очень сильная. Просто она время получает поменьше, особенно при розыгрыше большинства. Потенциал у магнитогорского нападения огромный. Я бы в российском хоккее выделил всего два клуба, способных сейчас в атаке креативить. Это СКА и «Магнитка».

Напомним, что магнитогорский «Металлург» встретится с «Барысом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первые два поединка пройдут в Магнитогорске.



