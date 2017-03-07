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Руни и Швайнштайгер не полетели на матч Лиги Европы с «Ростовом»

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не полетел с командой на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Об сообщается на официальном сайте английской команды.

Как сообщается, в Россию полетели 20 игроков: Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О'Хара, Антонио Валенсия, Дэйли Блинд, Крис Смоллинг, Фил Джонс, Маттео Дармиан, Эшли Янг, Маркос Рохо, Майкл Кэррик, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян, Маркус Рэшфорд и Златан Ибрагимович.

Также в списке футболистов, полетевших на матч в Ростове-на-Дону, отсутствуют защитник Люк Шоу и полузащитник Бастиан Швайнштайгер.

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2» (начало игры - в 21:00). Ответная встреча состоится 16 марта на «Олд Траффорд» в Манчестере.

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