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Венгер сказал игрокам «Арсенала», что покинет команду в конце сезона

Источник:  Twitter.comКомментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в конце сезона покинет команду. Об этом он сообщил своим игрокам.

Как сообщил в своем твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери, Венгер сказал игрокам, что доработает до конца сезона, после чего покинет команду. Официально он решил пока не объявлять об этом. Он счел, что это может навредить клубу. Ранее сообщалось, что у Венгера конфликт с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.

67-летний Арсен Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок Англии, доходил до финала Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

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