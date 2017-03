Джеки «EternalEnvy» Мао обвинил Клемента «Puppey» Иванова в невыплате долгов

Бывший игрок Team Secret Джеки «EternalEnvy» Мао вновь обвинил Клемента «Puppey» Иванова в невыплате долгов бывшим игрокам команды.



Капитан Team Secret Клемента «Puppey» Иванова опубликовал сообщение в своем блоге, где сообщил, что организация погасила все долги перед бывшими игроками команды.



Бывший игрок Team Secret Джеки «EternalEnvy» Мао в свою очередь заявил, что Иванов еще должен деньги бывшим игрокам коллектива.

In total missing about ~$250000 USD and this is excluding the potential money coming from Jerseys and EGB. Sales/Sponsors ignored.