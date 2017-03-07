Джеки «EternalEnvy» Мао обвинил Клемента «Puppey» Иванова в невыплате долгов
Бывший игрок Team Secret Джеки «EternalEnvy» Мао вновь обвинил Клемента «Puppey» Иванова в невыплате долгов бывшим игрокам команды.
Капитан Team Secret Клемента «Puppey» Иванова опубликовал сообщение в своем блоге, где сообщил, что организация погасила все долги перед бывшими игроками команды.
Бывший игрок Team Secret Джеки «EternalEnvy» Мао в свою очередь заявил, что Иванов еще должен деньги бывшим игрокам коллектива.
In total missing about ~$250000 USD and this is excluding the potential money coming from Jerseys and EGB. Sales/Sponsors ignored.— EternaLEnVy (@EternaLEnVy1991) 7 марта 2017 г.
«Всего не выплачено около 250 000 долларов, не считая потенциальных денег от продаж толстовок и EGB. Продажи/спонсоры игнорировались».
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