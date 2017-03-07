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Джеки «EternalEnvy» Мао обвинил Клемента «Puppey» Иванова в невыплате долгов

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Бывший игрок Team Secret Джеки «EternalEnvy» Мао вновь обвинил Клемента «Puppey» Иванова в невыплате долгов бывшим игрокам команды.

Капитан Team Secret Клемента «Puppey» Иванова опубликовал сообщение в своем блоге, где сообщил, что организация погасила все долги перед бывшими игроками команды.

Бывший игрок Team Secret Джеки «EternalEnvy» Мао в свою очередь заявил, что Иванов еще должен деньги бывшим игрокам коллектива.


«Всего не выплачено около 250 000 долларов, не считая потенциальных денег от продаж толстовок и EGB. Продажи/спонсоры игнорировались».

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