Букмекеры не верят, что «Арсенал» сможет пройти «Баварию»

Сегодня состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией». В этой дуэли букмекеры отдают преимущество немецкому клубу.

Напомним, что в домашнем матче «Бавария» победила со счетом 5:1. Таким образом, для выхода в следующий раунд «Арсеналу» необходимо побеждать со счетом 4:0. Тем не менее, букмекеры не верят даже в победу «канониров» в отдельно взятом домашнем матче.

Согласно букмекерским котировкам, самым вероятным результатом считается победа «Баварии» - коэффициент 1,95. При этом коэффициент на ничью 4,00, на победу «Арсенала» - 3,75.

Матч «Арсенал» - «Бавария» начнется в 22:45. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.