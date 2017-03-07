Букмекеры не верят, что «Арсенал» сможет пройти «Баварию»
Сегодня состоится ответный матч
1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией». В этой дуэли
букмекеры отдают преимущество немецкому клубу.
Напомним, что в домашнем матче «Бавария»
победила со счетом 5:1. Таким образом, для выхода в следующий раунд «Арсеналу»
необходимо побеждать со счетом 4:0. Тем не менее, букмекеры не верят даже в
победу «канониров» в отдельно взятом домашнем матче.
Согласно букмекерским
котировкам, самым вероятным результатом считается победа «Баварии» - коэффициент
1,95. При этом коэффициент на ничью 4,00, на победу «Арсенала» - 3,75.
Матч «Арсенал» - «Бавария»
начнется в 22:45. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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