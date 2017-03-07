Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщает пресс-служба FA.

Причиной дисквалификации послужил эпизод в матче против «Борнмута» (1:1) в 27-м туре английской Премьер-лиги. Напомним, что на 44-й минуте встречи шведский форвард «МЮ» ударил локтем по лицу защитника «Борнмута» Тайрона Мингза

Добавим, что проступок не был замечен официальными лицами матча в то время, но был зафиксирован на видео.