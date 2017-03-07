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Ибрагимович дисквалифицирован на три матча

Источник:  Официальный сайт FAКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщает пресс-служба FA.

Причиной дисквалификации послужил эпизод в матче против «Борнмута» (1:1) в 27-м туре английской Премьер-лиги. Напомним, что на 44-й минуте встречи шведский форвард «МЮ» ударил локтем по лицу защитника «Борнмута» Тайрона Мингза

Добавим, что проступок не был замечен официальными лицами матча в то время, но был зафиксирован на видео.

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