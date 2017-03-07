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Шейн Мозли задумался бы о получении российского гражданства

Источник:  ТАССКомментарии

Известный американский боксер Шейн Мозли рассказал, что задумался бы о получении российского гражданства.

- Вообще, это интересная идея. Если будет такая возможность, чтобы получить двойное гражданство, я задумался бы об этом.

Я первый раз в России, мне нравится здесь. Да, я знаю, что здесь был Рой Джонс, теперь приехал я. Это здорово, - передает слова Мозли ТАСС.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли по прозвищу «Шугар» проведет бой в Екатеринбурге. Соперником 45-летнего Мозли будет 21-летний россиянин Магомед Курбанов. Поединок состоится 5 мая.

Напомним, 27 октября 2015 года российское гражданство получил американский боксер-профессионал Рой Джонс-младший.

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