Полузащитник «Шахтера» Фред вновь дисквалифицирован за допинг

Хавбек донецкого «Шахтера» Фред будет дисквалифицирован за допинг. Как сообщает Footballhub, его дисквалификация будет продлена.

Напомним, что ранее Фред уже был дисквалифицирован за употребление допинга на пять месяцев. Сообщается, что WADA обжаловало срок предыдущей дисквалификации. Пока не сообщается, сколько придется игроку в этот раз.

В текущем сезоне 24-летний Фред провел 29 матчей за «Шахтер» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.