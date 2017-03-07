Сын Мозли проведет бой в Екатеринбурге в одном шоу вместе с отцом
Сын знаменитого американского боксера Шейна Мозли, Шейн Мозли-младший, проведет бой 5 мая в Екатеринбурге в одном турнире вместе с отцом. Об этом сообщил Мозли-старший.
- Сын в
прекрасной форме, он спаррингует с сильнейшими боксерами, чемпионами мира, -
сказал спортсмен. - У него есть все шансы стать настоящим чемпионом. Следующий
поединок он проведет в один вечер со мной, 5 мая, - передает слова Мозли ТАСС.
Добавим, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли по прозвищу «Шугар» проведет бой в Екатеринбурге. Соперником 45-летнего Мозли будет 21-летний россиянин Магомед Курбанов. Поединок состоится 5 мая.
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