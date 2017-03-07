Сын Мозли проведет бой в Екатеринбурге в одном шоу вместе с отцом

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Шейн Мозли нокаутировал Патрика Лопеса Бывший чемпион мира в трех весовых категориях 44-летний американец Шейн Мозли одержал вторую победу в этом году, нокаутировав в 10 раунде 37-летнего венесуэльца Патрика Лопеса.

Мозли может провести титульный бой против Смита 19 декабря Экс-чемпион мира в трех весовых категориях 44-летний Шейн Мосли 19-го декабря может провести титульный бой.

Мозли предложил Маркесу бой за 2 миллиона долларов Бывший чемпион мира в трех весовых категориях 43-летний американец Шейн Мозли, нокаутировавший Рикардо Майоргу, вызвал на бой экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях 42-летнего мексиканца Хуана Мануэля Маркеса.

Мозли во второй раз нокаутировал Майоргу Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли победил нокаутом в шестом раунде в бою-реванше никагаруанца Рикардо Майоргу.

Мозли и Майорга провалили взвешивание, но бой состоится Американский боксер Шейн Мозли и никарагуанец Рикардо Майорга провели процедуру взвешивания перед боем.

Мосли разрешил Майорге шлепнуть свою девушку Никарагуанский экс-чемпион мира Рикардо Майорга заявил, что переполох на пресс-конференции, посвящённой его матчу-реваншу с другим бывшим чемпионом Шейном Мосли, был заранее спланирован и одобрён сторонами.

Стали известны гонорары Мозли и Майорги Экс-чемпион мира в трех весовых категориях 43-летний американец Шейн Мозли и экс-чемпион мира в двух весовых категориях 41-летний никарагуанец Рикардо Майорга проведут поединок 29 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Бой Мозли – Майорга может не состояться Бывший чемпион мира Шейн Мозли признался, что его бой против Рикардо Майорги, запланированный на 29-е августа, может сорваться из-за промоутера Дона Кинга.

Шейн Мозли: Хочу драться с Котто, Пакьяо и Мэйвезером 43-летний американец Шейн Мозли, ведущий подготовку к бою с Рикардо Майоргой, рассказал о своих планах после этого боя.

Мосли завалил допинг-тест и не выйдет на ринг в андеркарте боя Ковалева Американский боксер Шейн Мосли-младший, который должен был провести бой в андеркарте ближайшего поединка Сергея Ковалева, временно дисквалифицирован после того, как в его крови нашли следы амфетамина.

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Шейн Мосли-младший успешно дебютировал на ринге Американский боксер Шейн Мосли-младший провел свой дебютный бой на профессиональном ринге.

Энтони Мандайн проведет бой с Шейном Мосли Бывший чемпион мира Энтони Мандайн сообщил о договоренности проведения боя с американцем Шейном Мосли.

Шейн Мозли может провести бой в Польше Польский промоутер заинтересован в организации боя Мозли – Дэмиан Джонак.