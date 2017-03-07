Сборная Бразилии не сыграет с Россией товарищеский матч в июне

Сборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищеский матч против команды России в июне. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

- У нас есть определенные новости относительно июньских матчей. Бразилия сыграет со сборными Аргентины и Австралии, - передает «Р-Спорт» слова пресс-службы CBF.



Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация ведет переговоры с бразильской стороной о проведении в июне перед Кубком конфедераций товарищеского матча Россия – Бразилия, который будет приурочен к открытию стадиона «Лужники» после реконструкции.