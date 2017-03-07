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Стадион «Краснодара» занял третье место в рейтинге лучших арен 2016 года

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На сайте stadiumdb.com проходит конкурс лучших стадионов 2016 года. Третье место в этом рейтинге занял стадион «Краснодара».

В списке претендентов на звание лучшего стадиона года было 29 арен, включая новый стадион ЦСКА. В жюри конкурса пять архитекторов, которые и определяют лауреатов.

Отметим, что по визуальной привлекательности стадион стал лучшим среди всех лауреатов. Кто занял второе и первое места, пока не сообщается. Информация об этом будет обнародована позднее.

Напомним, что в тройку лучших стадионов 2015 года вошел стадион «Спартака» «Открытие Арена».

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