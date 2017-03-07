Стадион «Краснодара» занял третье место в рейтинге лучших арен 2016 года
На сайте stadiumdb.com проходит
конкурс лучших стадионов 2016 года. Третье место в этом рейтинге занял стадион «Краснодара».
В списке претендентов на звание
лучшего стадиона года было 29 арен, включая новый стадион ЦСКА. В жюри конкурса
пять архитекторов, которые и определяют лауреатов.
Отметим, что по визуальной
привлекательности стадион стал лучшим среди всех лауреатов. Кто занял второе и
первое места, пока не сообщается. Информация об этом будет обнародована
позднее.
Напомним, что в тройку лучших
стадионов 2015 года вошел стадион «Спартака» «Открытие Арена».
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