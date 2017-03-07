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Россиянка Милана Дудиева подписана в Invicta FC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Милана Дудиева, которая недавно была уволена из UFC, подписала контракт с американским промоушеном Invicta FC. Детали соглашения не разглашаются.

Напомним, что Дудиева за свою профессиональную карьеру провела 16 поединков, в которых одержала 11 побед. В UFC она провела три боя, выиграв в дебюте сплитом у Элизабет Филлипс, а после проиграв техническими нокаутами Джулиане Пенье и Мэрион Ренау.

В Invicta FC Милана будет выступать в полулегком весе, где че5мпионкой является бразильянка Крис Жустино. Дата дебюта и первая соперница Дудиевой пока не анонсированы.

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