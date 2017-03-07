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«Лестер» предлагает Шекспиру контракт главного тренера до конца сезона

Источник:  BBCКомментарии

И.о. главного тренера «Лестера» Крейг Шекспир может доработать до конца сезона. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует ВВС, «Лестер» предлагает Шекспиру стать главным тренером и убрать приставку и.о. Контракт ему предлагают до конца сезона. Шекспир руководит командой после отставки Клаудио Раньери.

Напомним, что при Шекспире «Лестер» выиграл матчи против «Ливерпуля» и «Халл Сити» (в обоих случаях 3:1).

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