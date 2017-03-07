«Лестер» предлагает Шекспиру контракт главного тренера до конца сезона
И.о. главного тренера «Лестера»
Крейг Шекспир может доработать до конца сезона. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует ВВС, «Лестер»
предлагает Шекспиру стать главным тренером и убрать приставку и.о. Контракт ему
предлагают до конца сезона. Шекспир руководит командой после отставки Клаудио
Раньери.
Напомним, что при Шекспире «Лестер»
выиграл матчи против «Ливерпуля» и «Халл Сити» (в обоих случаях 3:1).
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