«Лестер» предлагает Шекспиру контракт главного тренера до конца сезона

Антонио Конте: Мне придется потрудиться, чтобы указать Канте моменты, в которых он мог бы прибавить

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 27-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1) высказался об игре полузащитника Н’Голо Канте.