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«Надежда» крупно обыграла «Прагу» в первом матче 1/4 финала Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболистки оренбургской «Надежды» разгромили «Прагу» в первом матче 1/4 финала Евролиги.

Встреча прошла во вторник, 7 марта, в Оренбурге и завершилась со счетом 80:57 (18:12, 23:18, 20:12, 19:15) в пользу российской команды.

Самыми результативными в составе «Надежды» стали Наталья Анойкина и Аманда Базуку, набравшие по 18 очков.

Добавим, что второй матч пройдет в Праге 10 марта.

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