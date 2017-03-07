«Надежда» крупно обыграла «Прагу» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Баскетболистки оренбургской «Надежды» разгромили «Прагу» в первом матче 1/4 финала Евролиги.
Встреча прошла во вторник, 7 марта, в Оренбурге и завершилась со счетом 80:57 (18:12, 23:18, 20:12, 19:15) в пользу российской команды.
Самыми результативными в составе «Надежды» стали Наталья Анойкина и Аманда Базуку, набравшие по 18 очков.
Добавим, что второй матч пройдет в Праге 10 марта.
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