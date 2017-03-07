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«Ростов»: Сожалеем, что не каждый болельщик команды сможет попасть матч с «МЮ»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

«Ростов» выступил с заявлением по поводу продажи билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Уважаемые болельщики, в связи с большим количеством обращение в клуб по поводу невозможности приобретения билетов на игру с «МЮ» хотим внести ясность по поводу сложившейся ситуации.

Как вы знаете, перед началом продажи сезонных абонементов было объявлено, что их владельцы получат приоритетное право выкупа билетов на матчи еврокубков.

В этом сезоне клубом было реализовано рекордное количество абонементов. Несмотря на то, что на матчи групповой стадии Лиги чемпионов не все их владельцы воспользовались своим правом первоочередного выкупа,  то 4 и 5 марта практически все владельцы абонементов купили билеты на матч «Ростов» — «МЮ».

6 марта  в продажу поступило ограниченное количество билетов, которое было реализовано за несколько часов,  несмотря на то, что билеты реализовывались только в кассах.

Стадион «Олимп-2» вмещает 15256 зрителей. Стоит отметить, что первый ряд не поступает в продажу по причине безопасности. Кроме этого, свою квоту для выкупа получили активные болельщики «Ростова» и «МЮ», УЕФА, спонсоры и партнеры клуба, а также профильные спортивные ведомства и организации, сотрудники клуба и прессы.

Более того, в клуб поступило  более 20 тысяч коллективных заявок, которые не были удовлетворены для того, чтобы ростовские болельщики имели возможность приобрести билеты на матч.

К сожалению, возможности нашего стадиона ограничены. Руководство ФК «Ростов» надеется на ваше понимание и сожалеет, что не каждый болельщик команды сможет попасть на предстоящий матч», - говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2» (начало игры - в 21:00). Ответная встреча состоится 16 марта на «Олд Траффорд» в Манчестере.
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