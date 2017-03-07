«Советский спорт» открыл специальный раздел, посвященный спорту в Китае

Открылся специальный раздел на сайте «Советского спорта», посвященный спорту в Китае. Здесь речь пойдет как об инвестициях китайских консорциумов в европейский и мировой футбол, так и заметки о спортивной инфраструктуре в Китае.

Во многом сегодня именно Китай является локомотивом идей в мире спорта: здесь топ-знаменитости открывают свои спортивные академии, легенды мирового спорта получают именно отсюда предложения о работе, а ряд экспертов считают, что уже через несколько лет именно Китай станет задавать тон на мировых первенствах.

О подписании договора между «Советским спортом» и китайскими партнерами – издательством «Titan»:

В мае 2017 года запланировано проведение масштабного Спортивного форума в Пекине, организатором которого является»Советский спорт».