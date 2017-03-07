Команда Свердловской области захватила лидерство за день до окончания зимней Спартакиады инвалидов

Перед заключительным днем зимней Спартакиады инвалидов в Ханты-Мансийске в лидеры командного зачета выбилась сборная Свердловской области (4378.3 очка), обогнав спортсменов Удмуртии (4086.1). Команда Московской области стабильно идет на третьей позиции (2398).

Соревновательный день горнолыжников (глухие лыжницы) в слаломе принес четвертое «золото» Елене Круподеровой из Московской области. «Серебро» завоевала Юлия Осотова из Удмуртии, бронзу и первую медаль турнира выиграла свердловская лыжница Анна Арсеваткина.

В этой же дисциплине в зачете у юношей команде Московской области «золото» Максим Матвеев. «Серебро» досталось Герману Кудашкин из Республики Башкортостан.

Первое место среди незрячих лыжниц заняла Александра Зяблицева из Санкт-Петербурга, второе - у представительницы Свердловской области Анжелы Раевой. Несмотря на то, что Анжела с горными лыжами познакомилась всего месяц назад, это уже ее четвертое второе место на соревнованиях. У юношей обладателем четвертой подряд золотой медали стал сахалинский горнолыжник Максим Вдовухин, второе место завоевал Юрий Карпухин из Свердловской области.

В спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, будучи единственной участницей, «золото» получила Юлия Рудченко. Среди юношей на первой строчке расположился еще один представитель Московской области Николай Колесников. «Серебро» завоевал спортсмен из Удмуртии Владислав Лаврентьев.

Первую золотую медаль в состязании юных сноубордистов завоевал Никита Китаев из Московской области. Антон Расторопов принес команде Свердловской области серебряную награду. Третье место занял сноубордист из Санкт-Петербурга Глеб Кривцов.

Среди сноубордисток не было равных Виктории Соболевой из Санкт-Петербкрга, которая оказалась быстрее Елизаветы Шанауриной из Москвы. «Бронза» досталась Валерии Онучиной из Свердловской области.

В спринте свободным стилем победили фавориты – двукратный чемпион нынешней Спартакиады Андрей Дубовский из Кировской области и золотая медалистка в гонке свободным стилем Екатерина Петренко из Курганской области. Хотя в квалификации лучшее время показали Анастасия Маратканова из Республики Удмуртия и Илья Голубев из Тюменской области. Маркатанова в итоге заняла лишь третье место, уступив еще и вторую ступень пьедестала Марии Мажениной из Кировской области. Голубев выиграл «серебро», лучшую «тройку» у юношей замкнул Дмитрий Кортунов из Пензенской области.