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Федор Чалов: Индивидуально «Бенфика» сильнее, и надо это признать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий молодежной команды ЦСКА Федор Чалов прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики» (0:2).

- Обе команды создали мало голевых моментов, игра была примерно равна, но именно сегодня мы были все же слабее, поэтому результат закономерен. Возможно, им больше повезло, но индивидуально они сильнее, и надо это признать. Лично я сделал все, что в моих силах для победы, - приводит слова Чалова «Р-Спорт».

Отметим, что в плей-офф этого турнира победитель определяется по итогам одного матча, а не двух, как в Лиге чемпионов.

В других матчах 1/4 финала «Зальцбург» примет «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Порту», а мадридский «Реал» - с «Аяксом».

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