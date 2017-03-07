«Строитель» выиграл турнир высшей лиги

В Сыктывкаре завершился финальный турнир Всероссийский соревнований команд высшей лиги, сообщает сайт ФХМР.

Две путевки в Суперлигу разыгрывали 6 команд: помимо сыктывкарского «Строителя», борьбу за повышение в классе вел «Мурман», абаканские «Саяны», краснотурьинский «Маяк», уральский «Акжайык» и «Знамя-Удмуртия» из Воткинска.

«Строитель», одержав 5 побед в 5 матчах, подтвердил статус фаворита. Последними от подопечных Павла Франца пострадали игроки «Мурмана» — 3:0. Отметим, что официально путевку в Суперлигу хозяева оформили на глазах Главы Республики Коми Сергея Гапликова, посетившего воскресный поединок.

По окончанию игры состоялось награждение команд. Третье место заняла команда «Саяны» из Абакана, вторыми финишировали спортсмены из Мурманска.

Лучшие игроки финального турнира:

Вратарь — Антон Мокеев («Строитель»)

Защитник — Роман Бояринцев («Строитель»)

Полузащитник — Максим Василенко («Саяны»)

Нападающий — Роман Никитенко («Мурман»)

Игрок — Сергей Шебонкин («Строитель»)