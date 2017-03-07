Vici Gaming победила в открытой китайской квалификации к The Kiev Major

Джеки «EternalEnvy» Мао обвинил Клемента «Puppey» Иванова в невыплате долгов Бывший игрок Team Secret Джеки «EternalEnvy» Мао вновь обвинил Клемента «Puppey» Иванова в невыплате долгов бывшим игрокам команды.

Организация Team Empire объявила о замене двух игроков состава по League of Legends.

Team Empire заменила двух игроков состава по League of Legends

Team Empire заменила двух игроков состава по League of Legends Организация Team Empire объявила о замене двух игроков состава по League of Legends.

ESL анонсировала турнир IEM Sydney 2017 по CS:GO Компания ESL анонсировала турнир Intel Extreme Masters Sydney 2017 по Counter-Stike: Global Offensive.

Комментатор League of Legends Михаил «Olsior» Зверев пообещал сделать татуировку, если Albus NoX Luna выйдет из группы на Чемпионате мира по League of Legends.

Комментатор League of Legends выполнил обещание и сделал татуировку на спине

Комментатор League of Legends выполнил обещание и сделал татуировку на спине Комментатор League of Legends Михаил «Olsior» Зверев пообещал сделать татуировку, если Albus NoX Luna выйдет из группы на Чемпионате мира по League of Legends.

Игроки состава Ad Finem по Dota 2 покинули организацию Состав греческой команды Ad Finem по Dota 2 покинул организацию.

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира IEM Katowice 2017.

Immortals заняла седьмое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

Immortals заняла седьмое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира IEM Katowice 2017.

Team Secret объявила о расторжении контракта с директором организации Кемалем «I am Kemal» Садыкоглу.

Клемент «Puppey» Иванов стал одним из руководителей Team Secret

Клемент «Puppey» Иванов стал одним из руководителей Team Secret Team Secret объявила о расторжении контракта с директором организации Кемалем «I am Kemal» Садыкоглу.

Аналитик Riot Games Russia Андрей «BULBAZABP» Солохов в интервью порталу Empire.gg поделился мнением о работе студии аналитики в Dota 2.

Андрей «BULBAZABP» Солохов: Студия аналитики 90% эфирного времени рофлят и только 10% уделяют игре

Андрей «BULBAZABP» Солохов: Студия аналитики 90% эфирного времени рофлят и только 10% уделяют игре Аналитик Riot Games Russia Андрей «BULBAZABP» Солохов в интервью порталу Empire.gg поделился мнением о работе студии аналитики в Dota 2.