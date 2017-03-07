Vici Gaming победила в открытой китайской квалификации к The Kiev Major
Команда Vici Gaming победила в первой открытой китайской квалификации к турниру The Kiev Major.
В финале отборочных Vici Gaming переиграла коллектив EHOME.Keen со счетом 2:1.
Вторые открытые квалификации пройдут 8 и 9 марта. Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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