Организаторов Олимпиады-2016 обязали отремонтировать «Маракану»
Суд в Бразилии обязал
организаторов летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро отремонтировать стадион «Маракана».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Globo.
Сообщается, что оргкомитет
Олимпиады должен отремонтировать стадион на протяжении 30 дней со дня вынесения
вердикта. В противном случае он будет оштрафован на 100 000 реалов (около
37 000 долларов). В оргкомитете заявили, что не будут подавать апелляцию и
намерены выполнить решение суда.
Отметим, что «Маракана» была
отдана на содержание оргкомитету незадолго до начала Олимпиады. После окончания
соревнований владельцы стадиона отказались принимать его в управление, сочтя,
что оргкомитет не выполнил все обязательства по проведению работ на стадионе.
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