Организаторов Олимпиады-2016 обязали отремонтировать «Маракану»

Суд в Бразилии обязал организаторов летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро отремонтировать стадион «Маракана». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Globo.

Сообщается, что оргкомитет Олимпиады должен отремонтировать стадион на протяжении 30 дней со дня вынесения вердикта. В противном случае он будет оштрафован на 100 000 реалов (около 37 000 долларов). В оргкомитете заявили, что не будут подавать апелляцию и намерены выполнить решение суда.

Отметим, что «Маракана» была отдана на содержание оргкомитету незадолго до начала Олимпиады. После окончания соревнований владельцы стадиона отказались принимать его в управление, сочтя, что оргкомитет не выполнил все обязательства по проведению работ на стадионе.