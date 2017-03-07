В Аргентине застрелили двоюродного брата Рохо при попытке совершить ограбление

Двоюродный брат защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо был застрелен в Аргентине. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Manchester Evening News, 17-летний Херонимо Рохо вместе со своим сообщником пытался совершить вооруженное ограбление рядом с банкоматом в Ла-Плате. Жертвой нападения стал 50-летний полицейский в отставке Рауль Анибал Диас. В результате он сумел дать отпор грабителям, и выстрелил в обоих. Рохо умер в больнице, а его сообщник 26-летний Иван Родриго Барбоза умер на месте.

Также сообщается, что в тот день Рохо и Барбоза до того пытались ограбить таксиста, который успел скрыться от преступников.