В Аргентине застрелили двоюродного брата Рохо при попытке совершить ограбление
Двоюродный брат защитника «Манчестер
Юнайтед» Маркоса Рохо был застрелен в Аргентине. Об этом сообщают британские
СМИ.
Как информирует Manchester Evening News, 17-летний Херонимо Рохо вместе со своим
сообщником пытался совершить вооруженное ограбление рядом с банкоматом в
Ла-Плате. Жертвой нападения стал 50-летний полицейский в отставке Рауль Анибал
Диас. В результате он сумел дать отпор грабителям, и выстрелил в обоих. Рохо
умер в больнице, а его сообщник 26-летний Иван Родриго Барбоза умер на месте.
Также сообщается, что в тот день Рохо и Барбоза до того пытались ограбить таксиста, который успел скрыться от преступников.
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