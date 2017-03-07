Луис Энрике: «Барселоне» по силам забить шесть мячей в ворота «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.

«На протяжении последних двух недель меня не покидает ощущение, что в матче наступит момент, когда мы окажемся близки к цели. Если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть. Результат первого матча однозначен, но это плей-офф, пройдена только половина противостояния.

За 95 минут случиться может бесконечно много событий. Надеюсь, все сложится для нас удачно», - цитирует Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.