Луис Энрике: «Барселоне» по силам забить шесть мячей в ворота «ПСЖ»
Главный тренер «Барселоны» Луис
Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против
«ПСЖ». Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.
«На протяжении последних двух недель меня не покидает ощущение, что в матче наступит момент, когда мы окажемся близки к цели. Если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть. Результат первого матча однозначен, но это плей-офф, пройдена только половина противостояния.
За 95
минут случиться может бесконечно много событий. Надеюсь, все сложится для нас
удачно», - цитирует Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.
Матч «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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