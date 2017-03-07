Унаи Эмери: В матче с «Барселоной» мы должны быть готовы ко всему

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.

«Тьяго Мотта на поле не выйдет. По остальным тем, чье состояние вызывает сомнение, - будет видно. В этом матче нам нужны только те футболисты, которые готовы на сто процентов или близко к тому.

Мы должны быть готовы ко всему: обороняться, атаковать, держаться друг за друга, мириться с доминированием соперника, бросать ему вызов на бой. Нам необходимо побежать в индивидуальных единоборствах и в командных действиях. Так мы хотим отстоять преимущество, добытое в Париже.

Я так же уверен в своей команде, как и перед первым матчем. И все так же уважаю «Барселону». Думаем лишь о том, как бы нам сыграть на том же уровне, что и в первом поединке. Не думая о конечном результате. Конечно, мы ощущаем давление. К тому же завтра трибуны будут за «Барселону». Мы же должны оставаться верными своей игровой философии», - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.