Унаи Эмери: В матче с «Барселоной» мы должны быть готовы ко всему
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери
поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.
«Тьяго Мотта на поле не выйдет. По остальным
тем, чье состояние вызывает сомнение, - будет видно. В этом матче нам нужны
только те футболисты, которые готовы на сто процентов или близко к тому.
Мы должны быть готовы ко
всему: обороняться, атаковать, держаться друг за друга, мириться с
доминированием соперника, бросать ему вызов на бой. Нам необходимо побежать в
индивидуальных единоборствах и в командных действиях. Так мы хотим отстоять
преимущество, добытое в Париже.
Я так же уверен в своей команде, как и перед первым матчем. И все так же
уважаю «Барселону». Думаем лишь о том, как бы нам сыграть на том же уровне, что
и в первом поединке. Не думая о конечном результате. Конечно, мы ощущаем
давление. К тому же завтра трибуны будут за «Барселону». Мы же должны
оставаться верными своей игровой философии»,
- цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Матч «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.