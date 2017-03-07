Блез Матюиди: Не боимся «Барселону» и собираемся играть в свой футбол

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди поделился ожиданиями от матча с «Барселоной». Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.

«Мы никого не боимся и собираемся играть в свой футбол. Разумеется, мы в курсе, насколько хорош Месси, а также вся команда «Барселоны». Однако мы показали отличную игру дома и хотим это повторить», - цитирует Матюиди официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.