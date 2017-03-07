Мотта не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Барселоной», Ди Мария – под вопросом
Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта
не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об
этом сообщил главный тренер парижан Унаи Эмери.
Как сообщает официальный сайт
УЕФА, под вопросом и участие в матче другого полузащитника Анхеля Ди Марии,
который испытывает мышечные боли. Вопрос с его участием в матче прояснится
после сегодняшней тренировки команды
Матч «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче парижане
победили со счетом 4:0.
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