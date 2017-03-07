Мотта не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Барселоной», Ди Мария – под вопросом

Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщил главный тренер парижан Унаи Эмери.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, под вопросом и участие в матче другого полузащитника Анхеля Ди Марии, который испытывает мышечные боли. Вопрос с его участием в матче прояснится после сегодняшней тренировки команды

Матч «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.