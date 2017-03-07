Унаи Эмери: Нам нужно возродить в себе чувство огромного уважения к «Барселоне»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.

«Вне зависимости от того, какую игровую схему сейчас использует «Барселона», я по-прежнему считаю ее великой командой с обилием совершенно особенных футболистов. Запас вариантов тактических схем у «Барсы» богатейший, и при этом ей вовсе не нужно делать замены. Именно это мы видели в первом матче.

Кроме того, любой соперник «Барселоны» должен быть готов к тому, что способны показывать ее футболисты в плане индивидуальной игры. Наша моральная готовность должна быть на высоте. Мои футболисты должны трудиться изо всех сил в каждом единоборстве. Затем надо заставлять работать и наших соперников.

За время своей карьеры я четко осознал, что всегда надо относиться к сопернику с уважением. Этой же мыслью я делюсь со своими подопечными. Мы уверены в себе, но в то же время надо возродить в себе чувство огромного уважения к «Барселоне». Мы встречаемся с великой командой на ее легендарном стадионе. Нам дается возможность сыграть здесь и показать, из какого теста мы сделаны», - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.