Томас Тухель: Чувствуем, что готовы пройти «Бенфику»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Напомним, что в первом матче португальский клуб победил со счетом 1:0.

«Чувствуем, что готовы пройти дальше. Чувствуем, что нам это по силам и что настал подходящий момент. Командный дух на высоте, и игроки знают, что способны забить много мячей.

Не могу сказать, кто завтра заменит Марко Ройса. Пока не решил, какого типа игрок мне нужен на этой позиции. Его потеря очень чувствительна, тут нет никаких сомнений. Он находился в потрясающей форме», - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Бенфика» состоится 8 марта и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.