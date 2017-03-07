УНИКС обыграл «Калев» в Таллине
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Калевом» и УНИКСом завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 110:86 в пользу УНИКСа.
В составе победителей по 18 очков набрали Данило Анджушич и Артем
Клименко. У «Калева» с 21 очком самым результативным стал Эрик Кеедус.
УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице.
«Калев» идет 11-м.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
07 марта 19:30, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически