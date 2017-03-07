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УНИКС обыграл «Калев» в Таллине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Калевом» и УНИКСом завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 110:86  в пользу УНИКСа.

В составе победителей  по 18 очков набрали Данило Анджушич и Артем Клименко. У «Калева» с 21 очком самым результативным стал Эрик Кеедус.

УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице. «Калев» идет 11-м.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Калев - УНИКС - 86:110

Место и дата

07 марта 19:30, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция

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